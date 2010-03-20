Льняной хлеб впервые начали выпекать в Витебске

Нарезной хлеб для тостов содержит необычный компонент - льняную муку. Новый вариант хлеба очень полезен - семена льна необыкновенно богаты витаминами и аминокислотами.

Руслан пошёл бы в кондитеры, но выучился на хлебопёка. С детства любит сдобу, но с удовольствием печёт и диетический хлеб. Во время Великого поста в Витебске вместо пасхальных куличей решили выпустить постный хлеб.

Руслан Тимощенко, пекарь «Витебскхлебпром»:

С детства люблю печь печенья всякие, булочки, дома постоянно всё это делаю. Вот и решил пойти на пекаря.

Витебские хлебопёки впервые поставили в печи новый хлеб. В его рецептуре необычный компонент - лён. Оказывается, северный шёлк, которым так богата Беларусь, вполне съедобен. Волокна этой универсальной культуры можно использовать в текстильной промышленности, а семена — в пищевой.

Испокон веков лён не только одевал, но и кормил людей. Недаром в Эфиопии лен – исключительно хлебная культура. Ведь одной горсточки льняной муки достаточно, чтобы восстановить силы. В этом тесте её всего 2%. Но такой хлеб будет гораздо полезнее обычного.

Любителям здорового питания этот хлеб точно придется по вкусу. Льняная мука – источник незаменимых аминокислот, витаминов и энергии. Продукту уже присвоен статус диетического.

Нина Ковалевская, исполняющая обязанности главного технолога «Витебскхлебпром»:

Он очень полезен, и естественно мука, смолотая из него, тем более таким новым современным способом теплой экструзии, она очень полезна.

Витебские хлебопеки бережливо сохраняют традиции. Льняной хлеб будет экологически чистым продуктом. Даже ускоренная технология выпечки не изменит его качеств.

Наталья Подскокова, начальник участка по производству булочных изделий:

На традиционном способе, опарном, на котором готовили когда-то наши бабушки — именно без всяких добавок, на дрожжах, с добавлением маргарина, сахара, изюма, сдобных компонентов.

В этом цеху пока будут выпекать по сто буханок в день. Изучив спрос, перейдут на большие партии. Хлеб – всему голова. Не исключено, что его производство создаст и новую нишу для белорусских льноводов.