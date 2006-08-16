Ливни стали причиной приостановки жатвы в районах Брестской области

Из-за непогоды уборка зерновых и зернобобовых культур 15 августа остановилась в Барановичском, Дрогичинском, Ивацевичском, Лунинецком, Пинском и Ивановском районах. В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома сообщили, что в области убрано почти 75% зерновых и зернобобовых культур, намолочено 624 тысячи тонн хлеба.

Комментируя ход нынешней уборки, там отметили, что из-за низкого урожая зерновых в области собрано на 105 тысяч тонн зерна меньше, чем в прошлом году.