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Ливни стали причиной приостановки жатвы в районах Брестской области

16 августа 2006 07:52
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Из-за непогоды уборка зерновых и зернобобовых культур 15 августа остановилась в Барановичском, Дрогичинском, Ивацевичском, Лунинецком, Пинском и Ивановском районах. В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома сообщили, что в области убрано почти 75% зерновых и зернобобовых культур, намолочено 624 тысячи тонн хлеба. 
Комментируя ход нынешней уборки, там отметили, что из-за низкого урожая зерновых в области собрано на 105 тысяч тонн зерна меньше, чем   в прошлом году.
# Экономика

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