Ливан готов к инвестициям в экономику Беларуси

Александр Лукашенко и председатель Всеобщего союза торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат арабских стран, президент " Франсабанка" Аднан Кассар 11 апреля в Минске обсудили вопросы привлечения ливанских инвестиций в белорусскую экономику.На встрече с ливанским банкиром Президент Беларуси напомнил, что в ходе своего визита в Ливан в прошлом году предложил председателю "Франсабанка" изучить ситуацию в Беларуси и сделать соответствующие выводы. Аднан Кассар отметил, что после знакомства с республикой он готов к сотрудничеству, в том числе к реализации совместных проектов в третьих странах. "Сейчас в регионе Ближнего Востока аккумулировались достаточно большие деньги из-за очень высокой цены на нефть. Эти средства можно инвестировать в страны и регионы, где существует политическая и экономическая стабильность. На самом деле не так много таких мест, где отмечается подобная стабильность", - отметил зарубежный гость. По его мнению, Беларусь является именно таким стабильно развивающимся государством, куда можно вкладывать средства.