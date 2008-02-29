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Литва снизила ставки тарифов на транзит грузов в калининградском направлении

29 февраля 2008 15:09
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Для химических и минеральных удобрений и лесных грузов на 10%.На транзит нефти - на 15%.

Предоставление скидок Белорусской железной дороге свидетельствует о смягчении позиции Литвы в вопросе ориентации грузопотоков узла "Калининград-Клайпеда".
# Экономика

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