Литва снизила ставки тарифов на транзит грузов в калининградском направлении

В Минске подписали сразу четыре двусторонних межправительственных белорусско-сирийских документа.
Глава государства принял с докладом чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в КНР Анатолия Тозика.
Об этом в Минске заявили первые вице-премьеры двух стран, открывая заседание межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
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