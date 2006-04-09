Литовский <Экранас> на грани банкротства

Руководство Паневежского завода кинескопов "Экранас" обратилось в суд с просьбой о возбуждении процедуры банкротства, сообщил генеральный директор предприятия Эймутис Жвибас на пресс-конференции."Экранас" - известнейшее предприятие, обеспечивавшее кинескопами телевизионные заводы всех стран бывшего Советского Союза.

После вступления Литвы в Евросоюз завод смог выйти на рынок ЕС, однако, по словам гендиректора, конкурировать на этом рынке с азиатскими и южноамериканскими производителями оказалось очень сложно. Это и стало главной причиной банкротства паневежского предприятия.

Руководство "Экранаса" обращалось за помощью к правительству Литвы, настаивало на антидемпинговом расследовании в отношении недобросовестных импортеров кинескопов в страны Евросоюза. Однако господдержку предприятие не получило, так как это противоречит директивам Евросоюза, а в Брюсселе услышано не было.

Паневежский завод кинескопов является одним из самых крупных предприятий Литвы. На нем работают 4086 человек. В результате банкротства завода большинство из них станут безработными, так как других предприятий электронной промышленности в Паневежисе нет.