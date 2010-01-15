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Литовские заключенные будут оплачивать электричество из своего кармана

15 января 2010 14:59
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Литовский парламент принял поправки к Кодексу исполнения наказаний, согласно которым осужденные сами должны оплачивать расходы на электроэнергию в тюрьмах.

Предполагается, что за потребленную электроэнергию заключенные будут платить по утвержденным директором Департамента тюрем тарифам и правилам оплаты. Однако у должников электроприборы будут изыматься вплоть до уплаты ими долга, сообщает NEWSru.com.

По инициативе Министерства юстиции в кодексе, в частности, появилось положение о том, что «осужденным разрешается пользоваться телевизорами, компьютерами, видео- и аудиопроигрывателями, радиоприемниками, аппаратами компьютерных игр и другими вещами, указанными в Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений». Однако расходы на электроэнергию они должны оплачивать сами из средств, «находящихся на личных счетах либо переданных супругами, сожителями или близкими родственниками».

По данным Минюста, в местах лишения свободы находится более 8 тысяч различных бытовых приборов. Предполагается, что плата за их использование позволит собирать в год около 450 тысяч литов. До этого времени заключенные не платили за потребленную их электроприборами энергию.

# Экономика

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