Литовские бизнесмены планируют расширить свои проекты в Беларуси

Новости Беларуси, Минск. Представители прибалтийских деловых кругов провели в Минске бизнес-форум.

Оценить инвестиционные и приватизационные возможности Беларуси и найти себе торговых партнеров приехали литовские предприниматели, банкиры и члены бизнес-союзов.

Интерес к сотрудничеству с республикой проявляют и представители литовских консалтинговых компаний. Зарубежные специалисты готовы помочь коллегам в развитии и организации приватизации в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альгимантис Акстинас, генеральный директор конфедерации бизнеса Литовской Республики:

Литва уже имеет инвестиционные проекты. В Могилевской СЭЗ мы лидируем по объемам инвестиций. Я думаю, это не последние проекты, в которые могут инвестировать не только литовские компании.

Витаутас Виткаускас, вице-президент Ассоциации информационных технологий (Литва):

Беларусь обладает большим потенциалом по развитию информационных проектов. Все-таки в Литве создать коллектив, где бы работали 3-5 тысяч программистов, невозможно, а в Беларуси это работает. Информационные проекты уже давно перешагнули границы одного государства.