Литовцы построят крупный деревообрабатывающий комплекс в Могилеве

Он объединит под одной крышей сразу три предприятия, а это около тысячи новых рабочих мест. Европейские банки уже подтвердили финансирование этого инвестпроекта.

Похоже, литовские инвесторы Могилёвом заинтересовались всерьёз и надолго. Уже к концу этого года на месте пустыря развернётся настоящая стройка. На 26 гектарах в скором времени появится новое иностранное предприятие.

Закрепиться на могилёвской земле решил один из крупнейших экспортёров древесной продукции в странах Балтии. Благодаря немалым иностранным вливаниям в 76 млн. евро инвестор планирует за полтора года запустить в свободной экономической зоне «Могилёв» современный деревообрабатывающий комплекс.

Андрей Ярцев, заместитель главы администрации по инвестициям и внешнеэкономическим связям СЭЗ «Могилёв»:

Будет создано новых рабочих мест порядка 870 или больше. Учитывая территорию и инвестиции, это действительно масштабный проект, как для СЭЗ «Могилёв», так и для Могилёвской области в целом.

Этот проект хоть и самый масштабный за всю историю существования СЭЗ, но не единственный. На сегодняшний день в городе только с литовскими инвестициями реализуется 6 различных проектов.

Дмитрий Цветков — директор иностранного предприятия по производству панелей для окон ПВХ. Оно стало в областном центре первым руслом для денежных потоков из Балтийского региона. За 2 года своего существования молодое, но уже хорошо известное за рубежом предприятие, сумело привлечь около 25 млн. евро, в том числе, из Англии, Кипра и Литвы.

Дмитрий Цветков, директор предприятия:

Уже принято решение о дальнейшихх инвестициях в наше предприятие. На следующий год запланирован пакет инвестиций на 8 млн. евро. Наша продукция поставляется на только на рынок Беларуси, но и в Россию, и в дальнее зарубежье.

Сегодня в Могилёвской свободной экономической зоне работает 20 предприятий с полным или частичным иностранным инвестированием. Кстати по общей сумме капиталовложений литовские партнёры стабильно занимают первое место. Никаких пошлин на ввоз сырья и оборудования, плюс налоговые льготы. Это та основа, которая и привлекает иностранцев. За последние четыре года только в Могилёве сумма вложенных в основной капитал инвестиций увеличилась в более чем 30 раз.