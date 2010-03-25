Лидеры стран ЕС в Брюсселе обсуждают как помочь Греции

Сначала главы 27 государств рассмотрят общие социально-экономические вопросы, а затем в узком формате лидеры 16 стран, входящих в зону евро согласуют план помощи.
У Греции 300-миллиардный долг и дефицит бюджета почти 13%. Чтобы хоть как-то улучшить финансовое положение власти страны за последние месяцы приняли уже два пакета антикризисных мер. Но ситуация остается сложной.
О том, что Афинам нужно помочь заявили глава Еврокомиссии, президент ЕС, лидеры Испании, Италии и Франции. Против активно выступает Германия.