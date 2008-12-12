Лидеры стран-членов Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о плане стимулирования европейской экономики
Одобрение получил проект антикризисного плана, представленный Еврокомиссией 26 ноября.
Согласно документу, затраты на стимулирование экономики еврозоны составят 200 миллиардов долларов. Документально решение оформят сегодня. Также участники саммита намерены утвердить стратегию Восточного партнерства. Цель документа – углубить сотрудничество ЕС с некоторыми постсоветскими государствами, в частности с Беларусью.