Лидерам жатвы - подарки!

Легковые автомобили, холодильники, домашние кинотеатры и другие призы ждут победителей республиканского соревнования по уборке урожая 2006 года. Всего отличившимся на жатве и заготовке кормов вручат 383 почетных диплома с денежными премиями и ценными подарками.По традиции, лучшим механизаторам, руководителям коллективов, районов, молодежных экипажей комбайнеров и водителей награды вручаются на республиканском фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынки". В нынешнем году они пройдут в Бобруйске 6-7 октября. Награда победителю соревнования среди областей - премия 50 миллионов рублей. Среди районов учреждено 6 почетных дипломов с премиями по 30 миллионов рублей. Сельхозорганизации получат 18 почетных дипломов. За первое, второе и третье места предусмотрены денежные премии в размере соответственно 20, 15 и 10 миллионов рублей.