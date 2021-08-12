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Лидер жатвы – Минская область. В Беларуси уже намолотили 5 млн тонн зерна

12 августа 2021 08:07
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Новости Беларуси. В Беларуси намолочено 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер жатвы – Минская область. 1 миллион 241 тысяч тонн собрали аграрии региона.

Лидер жатвы – Минская область. В Беларуси уже намолотили 5 млн тонн зерна-1

Цифра с шестью нолями есть и в Брестской области. Практически нога в ногу идут Гродненская и Могилевская области. На одном уровне держатся также витебский и гомельский регионы.

До завершения кампании аграриям предстоит собрать урожай еще с четвертой части полей. В последние дни коррективы в планы вносит погода, однако в целом в Беларуси рассчитывают на результат не ниже прошлогоднего.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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