"ЛидАгропроммаш" по итогам ушедшего года произвело продукции на 43% больше, чем за 2005 год

Предприятие выполнило свои обязательства перед хозяйствами республики, поставив для них 255 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, изготовлено 1200 сеялок различной модификации, а также запчастей более чем на 3 миллиарда белорусских рублей.Также, почти на 20% увеличился объём экспорта. В настоящее время уточняются объемы заказов на текущий год. Планируется произвести 150 зерноуборочных комбайнов. Причем, все они предназначены для работы на белорусских полях. Объем производства сеялок останется на уровне прошлого года. А вот выпуск новой техники значительно возрастет.