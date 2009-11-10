Либерализация дошла и до налогообложения

С 1 января значительно уменьшится нагрузка на финансы физических лиц.

В первую очередь речь идет о снижении ставки налога на дивиденды с 15% до 12%. Изменения коснутся и исчисления подоходного налога. Сейчас из зарплаты до полутора миллионов вычитают 250 тысяч и с оставшейся суммы начисляют подоходный налог 12%. Если зарплата больше, такой вычет не действует. В новом законодательстве предельную зарплату увеличат до миллиона 635 тысяч. Также на 20 тысяч увеличат и стандартный вычет. Хорошая новость и для индивидуальных предпринимателей. Ставка единого налога будет привязана не к евро, как сейчас; а к белорусскому рублю. Предлагается также отменить необходимую отметку в налоговых органах об уплате единого налога.

Михаил Рассолько, заместитель начальника главногоуправления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

В настоящее время индивидуальные предприниматели, уплатив единый налог, обязаны сделать отметку в налоговом органе и только после этого орган управления рынка допускает их к возможности осуществления торговли. Вот эта отметка отменяется. Индивидуальному предпринимателю не нужно будет посещать налоговый орган для того, чтобы сделать эту отметк, А с учетом того, что есть возможность подать декларацию в электронном виде, индивидуальному предпринимателю можно и не ходить в налоговую инспекцию.

Правда, с 18% до 20% процентов с нового года увеличится ставка НДС. Однако, эта мера — не более чем компенсация отмены других четырех налогов: отчисления в фонд поддержки сельхозпроизводителей, налогов при регистрации автотранспорта, налога с продаж и за парковку.

Более совершенной станет и система бухгалтерского учета. Здесь применят международные стандарты. По таким, в первую очередь, будут работать крупные компании и предприятия. По мнению специалистов международные стандарты сделают финансовую отчетность более прозрачной для зарубежных инвесторов.

Александр Гончар, начальник управления методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Республики Беларусь:

Задача, стоящая перед Минфином — немного переориентировать регулирование ведение учета как процесса и перейти к требованиям к отчетности и наполнением ее. Мы должны четко знать каждый показатель, что он содержит, как он исчисляется. И эти правила игры должны быть унифицированы с принятыми правилами мирового сообщества.