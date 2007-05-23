Льготы - в центре внимания белорусских парламентариев

23 мая соответствующий проект закона планируется рассмотреть сразу в двух чтениях. Так же депутаты рассмотрят проекты законов о ратификации Договора с Киргизией о дружбе и сотрудничестве и ряда межправительственных соглашений с этим государством. Кроме того, в Палате представителей сегодня, возможно, будут внесены поправки в некоторые кодексы по вопросам вексельного обращения, рассмотрены изменения и дополнения в закон "Об аудиторской деятельности", в Водный кодекс и проект закона "О борьбе с организованной преступностью".