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Льготы - в центре внимания белорусских парламентариев

23 мая 2007 07:40
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23 мая соответствующий проект закона планируется рассмотреть сразу в двух чтениях. Так же депутаты рассмотрят проекты законов о ратификации Договора с Киргизией о дружбе и сотрудничестве и ряда межправительственных соглашений с этим государством. Кроме того, в Палате представителей сегодня, возможно, будут внесены поправки в некоторые кодексы по вопросам вексельного обращения, рассмотрены изменения и дополнения в закон "Об аудиторской деятельности", в Водный кодекс и проект закона "О борьбе с организованной преступностью".
# Экономика

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