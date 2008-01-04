Льготы для развития науки

Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе некоторых товаров в Беларусь. Соответствующий указ подписан главой государства. В перечень включены товары, необходимые для осуществления резидентами Силиконовой долины только тех видов деятельности, которые отвечают направлениям деятельности Парка и используются для анализа, проектирования и программного обеспечения инфосистем, обработки данных, проведения фундаментальных исследований, а также экспериментальных разработок. Реализация этого нормативного акта позволит резидентам Парка высоких технологий ускорить модернизацию своей материально-технической базы, что повысит эффективность и ускорит темпы разработок в сфере информационных технологий.