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Льготы для инвесторов

19 декабря 2007 11:59
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В правительстве Беларуси разработан соответствующий проект декрета Президента о привлечении инвестиций в сельхозпроизводство. Согласно документу юридическим лицам, которые приобрели предприятия как имущественный комплекс, предоставляется рассрочка по уплате таможенных платежей на 12 месяцев, отсрочка на 2 года по погашению задолженности по экономическим санкциям, пеням и административным штрафам, а также рассрочка по погашению задолженности по обязательным платежам в фонд соцзащиты. Освобождаются юридические лица в течение двух лет и от уплаты сборов в республиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей.
# Экономика

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