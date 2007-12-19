Льготы для инвесторов

В правительстве Беларуси разработан соответствующий проект декрета Президента о привлечении инвестиций в сельхозпроизводство. Согласно документу юридическим лицам, которые приобрели предприятия как имущественный комплекс, предоставляется рассрочка по уплате таможенных платежей на 12 месяцев, отсрочка на 2 года по погашению задолженности по экономическим санкциям, пеням и административным штрафам, а также рассрочка по погашению задолженности по обязательным платежам в фонд соцзащиты. Освобождаются юридические лица в течение двух лет и от уплаты сборов в республиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей.