Льготный режим для предприятий, которые откроются в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах, предусматривает новая Госпрограмма

Более шести с половиной триллионов рублей будет потрачено на реабилитацию территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

В Правительстве сегодня рассмотрели соответствующую Госпрограмму. Там подчеркнули, что основной упор в документе сделан, как и прежде, - на социальную защиту, медицинское обслуживание и оздоровление людей, проживающих в таких районах. На эти цели планируется потратить около трех триллионов. Немалая часть средств пойдет и на радиационную защиту: отдельно разрабатываются мероприятия для сельского хозяйства. Как и прежде, сделана ставка на производство экологически чистой продукции. В Госпрограмме также предусмотрен льготный режим для предприятий, которые откроются в пострадавших районах: на развитие производства и создание новых рабочих мест предоставят бюджетные субсидии.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Страна решает уже не вопросы, связанные с необходимостью гуманитарной помощи и преодоления последствий, уже речь идет о полномасштабном социально-экономическом развитии этих регионов. Большой раздел программы посвящен тому, чтобы придать импульс социально-экономическому, промышленному развитию в этих районах. В основном упор сделан на Гомельскую область, Могилевскую область, чуть меньше Брестская и другие области.