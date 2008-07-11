Льготные кредиты на строительство жилья будут выдаваться независимо от места жительства

Соответствующий Указ подписал глава государства. Льготы коснутся граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и городах районного подчинения. Норма кредитуемой площади будет определяться с учетом собственной общей площади жилых помещений. В списки льготников будут включаться граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы. Отдельным категориям граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, а также тем, в составе семей которых есть дети-инвалиды, предоставлено право на внеочередное включение в списки на льготное кредитование.