Прямой эфир

Льготные кредиты на строительство жилья будут выдаваться независимо от места жительства

11 июля 2008 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующий Указ подписал глава государства. Льготы коснутся граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и городах районного подчинения. Норма кредитуемой площади будет определяться с учетом собственной общей площади жилых помещений. В списки льготников будут включаться граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы. Отдельным категориям граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, а также тем, в составе семей которых есть дети-инвалиды, предоставлено право на внеочередное включение в списки на льготное кредитование.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
11 июля 2008 08:05

Владимир Семашко встретился с делегацией деловых кругов Турции

10 июля 2008 13:52

Делегация деловых кругов Турции в Минске

09 июля 2008 13:55

Стратегический фонд по совместному развитию Беларуси и Венесуэлы начал свою работу