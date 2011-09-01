Льготные кредиты для покупки товаров для детей могут получить граждане, имеющие детей дошкольного возраста

В Минторг поступают обращения от банков и граждан по вопросам применения постановления Совета Министров Беларуси от 6 августа 2011 года №1052 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на потребительские нужды для приобретения товаров для детей». В министерстве пояснили, что постановление не содержит ограничений возраста детей, для которых приобретаются товары.

«Срок действия постановления определен на период подготовки к новому учебному году, - отметили в Минторге. - Таким образом, банк не может отказывать в предоставлении льготного кредита гражданам, имеющим детей дошкольного возраста».



Для подтверждения возраста ребенка банк вправе запросить свидетельство о его рождении либо иные документы, подтверждающие наличие детей в возрасте до 18 лет. В связи с тем, что товары приобретаются также для детей, имеющих крупноразмерные фигуры (размер, полнота, рост, соответствующие взрослой шкале размеров и ростов), Министерство торговли полагает возможным не ограничивать право граждан в получении льготного кредита.



Кроме того, Министерство торговли письмом от 31 августа 2011 года направило рекомендации управлениям торговли и услуг облисполкомов и главному управлению потребительского рынка Минского горисполкома. Они должны довести торговым организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу товаров в кредит в соответствии с постановлением, что в случаях приобретения гражданами для детей товаров взрослого ассортимента при оформлении счетов-фактур необходимо указывать: «Товары приобретаются в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2011 г. №1052».



Министерство торговли также сообщает, что в разъяснении банкам от 9 августа 2011 года №03-21/330к указаны государственные стандарты, по которым определяется отнесение конкретных изделий к товарным группам: верхняя одежда, обувь, рюкзаки ученические, сумки молодежные. При этом маркировка изделий товаропроизводителями производится с указанием государственных стандартов и (или) технических условий, в соответствии с которыми осуществляется их производство. В этой связи указание торговыми организациями в расчетных документах государственных стандартов, содержащихся в письме Министерства торговли, является нецелесообразным.



Минторг просит банки все возникающие спорные ситуации по данной проблеме рассматривать в индивидуальном порядке совместно с органами исполнительной власти на местах.