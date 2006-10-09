<Стандарты - большие выгоды для малого бизнеса>

Под таким девизом стартовала 9 октября в республике <Неделя стандартизации-2006>. Первое мероприятие - Дни открытых дверей в Национальном фонде технических нормативных правовых актов.Отметим, в нынешнем году ему исполняется 10 лет. Сегодня это ведущий информационный центр, который обеспечивает сведениями в области технического нормирования и стандартизации. Они востребованы в промышленном комплексе, в сферах науки, образования и малого бизнеса. Завершит неделю торжественное заседание, посвященное Дню стандартизации. Лучшие специалисты в этой сфере будут удостоены наград.