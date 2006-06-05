<МАЗ-203> назван лучшим городским автобусом большого класса

В Киеве прошёл международный автосалон, в котором принимали участие представители Минского автозавода.Как сообщили на предприятии, машина нового поколения полностью отвечает европейским требованиям для перевозки пассажиров. От городского автобуса предыдущего поколения <МАЗ-103> его отличают новые дизайн, технический и технологический уровень. Автобус полностью низкопольный. Импортный двигатель соответствует нормам Евро-3, установлена автоматическая коробка передач. Кузов выполнен по технологии, общей для всех моделей автобусов Минского автомобильного завода второго поколения.



За последние пять лет МАЗ увеличил реализацию грузовых автомобилей на украинском рынке почти в 6 раз. На начало текущего года в регионах Украины открыто 13 дилерских центров.