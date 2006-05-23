<Белнефтехим> открывает представительства в Германии и Китае

Концерн "Белнефтехим" создает собственные торговые компании. Скоро они появятся в Германии и Китае. В Поднебесной компания открывается для увеличения объемов продаж прежде всего белорусских калийных удобрений. В настоящее время разработан бизнес план предприятия и идет процесс регистрации юридического лица. Немецкая компания будет содействовать росту реализации продукции концерна в Западной Европе. Кроме того, проинформировали на предприятии, в планах - открытие собственного представительства в США.