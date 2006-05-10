<БелКА> готова к прыжку. В космос

Готовность первого белорусского искусственного спутника Земли "БелКА" к проведению летных испытаний будет определена сегодня на заседании государственной комиссии. Оно пройдет в Москве в Федеральном космическом агентстве.В случае положительного решения комиссии сегодня же начнется отправка спутника на космодром Байконур, откуда и будет осуществлен запуск белорусского космического аппарата. Напомним, что белорусский космический аппарат "БелКА" создается российской ракетно-космической корпорацией "Энергия" по заказу Национальной академии наук Беларуси. Спутник будет проводить геодезические, картографические и метеорологические работы.