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<БелКА> готова к прыжку. В космос

10 мая 2006 10:04
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Готовность первого белорусского искусственного спутника Земли "БелКА" к проведению летных испытаний будет определена сегодня на заседании государственной комиссии. Оно пройдет в Москве в Федеральном космическом агентстве.В случае положительного решения комиссии сегодня же начнется отправка спутника на космодром Байконур, откуда и будет осуществлен запуск белорусского космического аппарата. Напомним, что белорусский космический аппарат "БелКА" создается российской ракетно-космической корпорацией "Энергия" по заказу Национальной академии наук Беларуси. Спутник будет проводить геодезические, картографические и метеорологические работы.
# Экономика

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