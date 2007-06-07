Лесоводы Беларуси обмениваются опытом

Развитие производства и использования древесного сырья. Этот вопрос - один из основных на Третьем литовско-белорусском экономическом форуме, который проходит сегодня в Друскининкае. Ежегодно лесхозы Беларуси для нужд предприятий ЖКХ заготавливают 4,5 миллиона тонн древесного топлива или 1 миллион 200 тысяч тонн условного топлива. Согласно республиканской программе, они будут поставлять для 16 строящихся мини-ТЭЦ Беларуси топливную древесину и щепц. А до конца года в стране должны появиться первые два завода по выпуску пеллет. Это гранулированное топливо из отходов лесного производства, предназначенное для использования на мини-ТЭЦ. На нынешнем экономическом форуме стороны намерены рассмотреть вопросы сотрудничества Беларуси и Литвы в сфере энергетики.