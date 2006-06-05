Лесные сертификаты будут вручены 25 лесхозам Беларуси

Церемония состоится в Министерстве лесного хозяйства в ходе визита в Беларусь миссии европейских экспертов в области лесной сертификации. Осенью прошлого года они изучали экологические, экономические и социальные аспекты лесохозяйственной деятельности белорусских предприятий. Подтверждением хорошей работы лесхозов станет вручение сертификатов, которые станут гарантом присутствия белорусской лесной продукции на европейском и мировом рынках. В настоящее время такие сертификаты имеют Сморгонский, Щучинский, Волковысский и Глубокский лесхозы.