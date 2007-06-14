Лесные массивы должны быть использованы эффективно

Минское лесопарковое хозяйство в следующем году должно выйти на самофинансирование и самоокупаемость.

Такую задачу перед специалистами предприятия поставили столичные власти. Ситуация, сложившаяся в хозяйстве, оставляет желать лучшего. Сегодня дотации на его текущее содержание почти в два раза превышают объем заработанных средств.

Руководство города считает, что получить прибыль и выйти на самоокупаемость можно за счет оказания комплекса услуг. Например, производства и продажи зеленых насаждений, а также организации производства различных изделий из отходов. Кроме того, на территории лесопаркового хозяйства должна быть создана полноценная индустрия отдыха для всех категорий граждан.

Руководитель городской администрации распорядился разработать на 2008 год бизнес-план по выходу предприятия на самофинансирование и самоокупаемость.

Лесные массивы могут и должны быть использованы эффективно, отметил председатель Мингорисполкома. Между тем, на территории лесопаркового хозяйства выявлено 146 случаев незаконного захвата государственного лесного фонда. На каждый факт незаконного захвата составлен протокол административного правонарушения. В 87 случаях нарушения устранены.