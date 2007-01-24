Лесхозы Беларуси поддержат экономику страны

В условиях повышения цен на энергоносители лесхозы Беларуси разработали план мероприятий по стабилизации цен, снижению себестоимости выпускаемой продукции и увеличению заготовок древесного топлива. Его объем в ближайшие 5 лет должен возрасти почти до 12 млн. кубометров. Из них 1,5 млн. - отходы деревообработки и более 10 - древесное сырье, которое заготавливается в лесу. К 2012 году его объемы увеличатся до 5 миллионов 300 тысяч млн. кубометров. Сырьё будут доставлять на каждую мини-ТЭЦ, где установят специальные рубильные машины, перерабатывающее дерево в щепу. Кроме того, лесхозы обеспечат местными видами топлива организации ЖКХ. По примеру западноевропейских стран предприятия отрасли уже наладили выпуск брикетов из опилок. В дальнейшем их выпуск увеличится. К 2011 году удельный вес лесного сектора в народном хозяйстве возрастет до 7%.