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Лесхозы Беларуси обеспечили дровами почти 17 тысяч семей за ноябрь

23 ноября 2021 15:58
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Новости Беларуси. Топливный запас. Лесхозы Беларуси с начала 2021 года отгрузили населению 1 миллион 60 тысяч кубометров дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лесхозы Беларуси обеспечили дровами почти 17 тысяч семей за ноябрь-1

Этот показатель на 19 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. Наибольший спрос на дрова наблюдался в Минской и Гомельской областях. Отгрузки продолжаются и сегодня. С начала ноября только лесхозы обеспечили дровами почти 17 тысяч семей.  

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# Государственная лесная политика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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