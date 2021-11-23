Лесхозы Беларуси обеспечили дровами почти 17 тысяч семей за ноябрь

Новости Беларуси. Топливный запас. Лесхозы Беларуси с начала 2021 года отгрузили населению 1 миллион 60 тысяч кубометров дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Топливный запас. Лесхозы Беларуси с начала 2021 года отгрузили населению 1 миллион 60 тысяч кубометров дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот показатель на 19 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. Наибольший спрос на дрова наблюдался в Минской и Гомельской областях. Отгрузки продолжаются и сегодня. С начала ноября только лесхозы обеспечили дровами почти 17 тысяч семей.
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