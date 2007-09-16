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Лес - национальная гордость Беларуси

16 сентября 2007 13:35
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В Беларуси отмечается День работников леса. Это профессиональный праздник всех, кто связан с лесопользованием, восстановлением, разведением и охраной лесов.

Покрывающие более трети территории страны, они являются одним из основных богатств Беларуси. За последние пять лет объёмы работ по восстановлению зелёных угодий втрое возросли выросли.

:"На работу - чуть свет" - для Виталия Михайловича схема привычная.    Напряжённые будни  и дежурный режим выходных. Всё точно и в срок:  задания поручены, путевые выписаны, вызовы зарегистрированы.
Лесничество от дворика до деревца. 23 года стажа  для Виталия Михайловича стали настоящей профессиональной азбукой. Здесь изучен каждый участок, и проверен каждый механизм. Труд  защитников леса тем более прост, чем новомодней  техника. Благо, в последнее время - в хозяйстве - только новинки.   

Ставшее одним из самых живописных лесничеств Республики, Острошицко - городокское хозяйство включает спорткомплекс "Раубичи", водохранилище "Вяча" и  два десятка садоводческих товариществ. Задача лесников - сохранить первозданный вид живописных уголков лесных угодий.  

Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы. Только в этом году  на экспорте лесопродукции заработали более 80 миллионов долларов. Сертификацию лесных угодий прошли около трети лесхозов страны.

# Экономика

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