Лес - национальная гордость Беларуси

В Беларуси отмечается День работников леса. Это профессиональный праздник всех, кто связан с лесопользованием, восстановлением, разведением и охраной лесов.

Покрывающие более трети территории страны, они являются одним из основных богатств Беларуси. За последние пять лет объёмы работ по восстановлению зелёных угодий втрое возросли выросли.

:"На работу - чуть свет" - для Виталия Михайловича схема привычная. Напряжённые будни и дежурный режим выходных. Всё точно и в срок: задания поручены, путевые выписаны, вызовы зарегистрированы.

Лесничество от дворика до деревца. 23 года стажа для Виталия Михайловича стали настоящей профессиональной азбукой. Здесь изучен каждый участок, и проверен каждый механизм. Труд защитников леса тем более прост, чем новомодней техника. Благо, в последнее время - в хозяйстве - только новинки.

Ставшее одним из самых живописных лесничеств Республики, Острошицко - городокское хозяйство включает спорткомплекс "Раубичи", водохранилище "Вяча" и два десятка садоводческих товариществ. Задача лесников - сохранить первозданный вид живописных уголков лесных угодий.

Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы. Только в этом году на экспорте лесопродукции заработали более 80 миллионов долларов. Сертификацию лесных угодий прошли около трети лесхозов страны.