Леонид Заяц: прослеживается положительная динамика развития агропромышленного комплекса

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси вновь среди лидеров в СНГ. Наша страна уже не первый год занимает одно из самых высоких мест по производству сельхозпродукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О предварительных итогах работы в этом году рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия. По словам Леонида Зайца, несмотря на прохладное лето, в 2017-м белорусские аграрии собрали больше зерна, рапса, сахарной свеклы и овощей, чем в прошлом сезоне.