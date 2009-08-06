Леонид Заико: У нас такая же ситуация, как и в Японии

К философии производства многие руководители у нас до сих пор подходят по старинке. И зачастую недооценивают возможности современного маркетинга. А упор нужно было делать как раз на него.

Лёгкой промышленности выходить из нелёгких ситуаций не впервой. На гомельской фабрике «8 марта» на протяжении пяти лет нет праздников - идёт напряжённая работа. Победить дешёвый импортный трикотаж было не легко, но оказалось - возможно. За последние пять лет в переоснащение фабрика вложила более 8 миллиардов рублей. Вязальные машины из Германии, за крашение лучшими индийскими и южнокорейскими красителями отвечает итальянское оборудование, лучше остальных штамп на ткань наносит австрийский пресс.

Технологический процесс изменился практически до неузнаваемости. Качество выросло, а вместе с ним и продажи: залежей на складах не найти, в месяц продаётся свыше 500 тысяч изделий.

На одних разговорах о том, что надо разгружать склады, далеко не уедешь. Вот и возле «Белшины» - нет оживленного движения. Водители жалуются - чтобы забрать шины ждать нужно два-три дня. Впору рассказывать сказку о потерянном времени. А на предприятие приходится треть всех складских запасов Могилевщины. В закромах бобруйского гиганта – примерно двухмесячный объем производства.