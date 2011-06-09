Леонид Мальцев: Выезжаешь за границу – заплати разницу

Система мер по защите потребительского рынка от необоснованного вывоза товаров за рубеж будет внедрена в Беларуси. Об этом сегодня сообщил журналистам государственный секретарь Совета Безопасности нашей страны.

Леонид Мальцев уточнил, что планируемые меры будут временными, и выразил уверенность в том, что ситуация по всем направлениям будет стабилизирована, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Принятая система мер по защите потребительского рынка, в первую очередь, по защите населения от роста цен, к сожалению, вызвала другую проблему. Она порождена тем, что цены в сопредельных государствах на многие товары, особенно социально-значимые, на которые мы цены сдерживаем, выше, чем у нас. Отдельные недобросовестные люди пытаются на этих проблемах наживаться. Поэтому сейчас отрабатывается система мер по защите потребительского рынка. В том числе, и от необоснованного вывоза товаров за границу. Вне всяких сомнений, в ближайшее время эта система мер будет отработана и она будет чётко действовать.

В первую очередь, это меры экономические. Сейчас есть проблема — бензин. Если у нас он стоит дешевле — выезжаешь за границу и заплати эту разницу. И так далее.

Если кто-то сильно будет наглеть, у нас есть законодательство, в соответствии с которым будут применяться в том числе жёсткие, но вынужденные меры. Нам нужно стабилизировать ситуацию, а не её расшатывать.