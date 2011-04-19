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Леонид Козик: Все санатории Беларуси работают рентабельно и прибыльно

19 апреля 2011 14:29
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Об этом председатель Федерации профсоюзов Беларуси сообщил на встрече с Президентом Александром Лукашенко.

Путевки в отечественные здравницы в первую очередь предлагают для покупки и резервирования белорусским гражданам. В нынешнем сезоне профсоюзы, как и прежде, возьмут на себя значительную часть затрат на оздоровление детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
По сложившейся традиции родители оплачивают 10-13%: если путевка стоит 400 тысяч в пионерский лагерь, то родителям она обходится 40-50 тысяч, остальное платят профсоюзы. И в прошлом году мы потратили на эти нужды около 3 миллиардов рублей.

# Экономика

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