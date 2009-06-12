Леонид Козик: В Беларуси не существует понятия принудительного труда

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси выступил перед делегатами на сессии Международной организации труда. Леонид Козик выразил согласие с генеральным директором МОТ Хуаном Сомавией, который говорил о недопустимости принудительного труда.

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси выступил перед делегатами на сессии Международной организации труда. Леонид Козик выразил согласие с генеральным директором МОТ Хуаном Сомавией, который говорил о недопустимости принудительного труда.



В Беларуси не существует такого понятия, как принудительный труд. Государство тщательно следит за системой оплаты труда, безопасностью условий труда, уделяя особое внимание защите женщин и детей, - отметил Леонид Козик.



Глава ФПБ призвал государственных лидеров, профсоюзы и нанимателей тех стран, в которых существует проблема принудительного труда, принять безотлагательные меры, чтобы прекратить существование этого явления.



Еще одной темой, которую затронул в своем докладе Леонид Козик, стал глобальный кризис занятости. Председатель ФПБ отметил, что в Беларуси по указанию главы государства всеми социальными партнерами приняты действенные меры, чтобы избежать массовых сокращений рабочих мест.

Безусловно, экономический кризис, который переживают наши соседи, вынудил многие белорусские предприятия сократить объемы производства. Однако это не стало основанием для массовых увольнений работников, как это происходит в других странах, - сказал он.



Председатель ФПБ также призвал всех участников заседания поддержать предложение о принятии глобального пакта о занятости, который бы закрепил недопущение сокращения рабочих мест.



Пленарные заседания и обсуждения докладов проходят в рамках работы сессии Международной организации труда (МОТ). Участие в них принимают более 3 тыс. делегатов, которые представляют все страны мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.