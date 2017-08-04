Леонид Анфимов: «Селекторное совещание у главы государства – мощнейший импульс для активизации работ в уборочной кампании»

Конечно, за такой короткий срок ситуация кардинально не поменялась, однако положение дел значительно улучшилось, – отмечают в контролирующем ведомстве. Е было проверено около трети сельхозпредприятий. В 26% случаев были выявлены недостатки. В числе серьезных упущений: плохая подготовка техники и факты бесхозяйственности. Контроль за ходом уборочных работ будет продолжен.

Новости Беларуси. 4 августа в Комитете госконтроля озвучили результаты мониторинга, который в эти дни ведут специалисты. Темпы уборочной, действительно, ускорились, во многом за счет подключения Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

То селекторное совещание, которое проведено главой государства, явилось мощнейшим импульсом для того, чтобы активизировать эти работы. Серьезные подвижки уже пошли в этом плане. Я скажу, что многие начали задумываться над тем, что та практика, негожая практика подготовки к такими масштабным работам, должна просто этим годом быть изжита. С этого года обязательно нужно уходить от подготовки техники непосредственно перед выходом в поле. Они должны быть готовы уже после зимы.

Леонид Анфимов также обратил внимание на необходимость обеспечения сохранности собранного зерна. По словам председателя КГК, сегодня есть случаи, когда в некоторых хозяйствах оно лежит под открытым небом.

4 августа в Комитете госконтроля подвели итоги работы за первое полугодие. Намного активнее стала применяться такая форма контроля, как аудит эффективности. По результатам проверок, которые состоялись за полгода, в доход государства восстановлено и обращено свыше 94 миллионов рублей.

Активно сработал и Департамент финансовых расследований. За шесть месяцев его сотрудниками выявлено 656 преступлений. Почти половина из них – тяжкие. В целом, Комитет госконтроля не отступает от сложившегося уже принципа работы: ведомство делает ставку не на количество проверок, а на их качество.