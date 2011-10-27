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Латвийский эксперт: Правительство Беларуси поддерживает экспортеров, создаются новые предприятия. Этому можно поучиться и другим странам

27 октября 2011 14:06
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Об этом сообщил преподаватель факультета экономики Даугавпилсского университета Эдуард Ванагс в программе «Новости 24 часа» СТВ.

Эдуард Ванагс, преподаватель факультета экономики Даугавпилсского университета (Латвия):
Белорусское правительство поддерживает многие производственные предприятия (не торговые, не посреднические), которые не только внутренний рынок снабжают, но и экспортируют очень большие объемы продкукции более чем в 50 стран мира. Хотелось бы сказать Беларуси комплимент по этому поводу. Предприятия сохранены и развиваются, создаются новые трудоемкие и капиталоемкие предприятия. Конечно, здесь прослеживается явная поддержка белорусского правительства. Это один из таких элементов (политики - ред.), которому можно было бы поучиться и другим странам.

# Экономика # Белоруссия

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