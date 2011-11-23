Ладутько: Все сделано для того, чтобы в продовольственной сети Минска осуществлялась бесперебойная торговля

8 часов утра. На овощехранилище уже вовсю кипит работа. Стабфонд овощей и фруктов Минска заполнен. В этом сегодня лично убедился столичный градоначальник Николай Ладутько. Заготовлено свыше 60 тысяч тонн. По сравнению с предыдущем годом — плюс 18 тысяч тонн.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Минск в полном объеме заготовил все стабилизационные фонды. Все сделано для того, чтобы в продовольственной сети Минска осуществлялась бесперебойная торговля.

Увеличить объемы позволила модернизация хранилищ. Камеры оснастили холодильным оборудованием. Заготовители обещают — весной авитаминоза не будет. К слову, продукция проходила тщательный отбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Бердникович, первый заместитель директора КУП «Партизанское»:

Каждый сорт яблок исследовали, смотрели срок созревания. Думаю, что в этом году до апреля-мая будем ещё с белорусскими яблоками.

А ведь такое поручение аграрии получили еще весной. Президент не раз подчеркивал важность обеспечения условий хранения овощей и фруктов. Глубокая переработка — это еще одна возможность сохранить урожай и заработать.