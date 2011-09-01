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Ладутько: В новом учебном году будет продолжена система бесплатного и льготного питания в школах Минска для отдельных категорий учащихся

01 сентября 2011 07:12
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Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Николай Ладутько, передает БелТА.

По его словам, в новом учебном году будет продолжена система бесплатного и льготного питания в школах Минска для отдельных категорий учащихся (дети из многодетных и малообеспеченных семей). Чтобы удешевить обеды, комбинатам школьного питания предоставлены льготы по оплате за электро- и теплоэнергию, по налогам на недвижимость, на землю.

Около 13 тыс. школьников столицы в новом учебном году, как и в прошедшем, будут получать бесплатные завтраки и обеды. «Чтобы сбалансировать питание всех категорий школьников, Мингорисполком перед IV Всебелорусским народным собранием принял решение о доплатах учащимся из малообеспеченных семей на питание. В этом году решение пролонгировали и даже увеличили размер доплаты с учетом инфляции», - подчеркнул мэр города.

# Экономика

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