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Кыргызстан присоединится к Таможенному союзу

19 октября 2011 14:13
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Страны ЕврАзЭС поддержали решение о присоединении Кыргызстана к Таможенному союзу. Об этом стало известно сегодня в Санкт-Петербурге на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств.

В ближайшее время озвучат и конкретный план мероприятий по вступлению этой республики в Таможенный союз.

Таир Мансуров, генеральный секретарь ЕврАзЭС:
Главы правительств на заседании в узком составе приняли решение о присоединении Кыргызской Республики к Таможенному союзу. Создается рабочая группа, правительству Кыргызстана предлагается представить свои предложения по участию. Руководителем указанной рабочей группы назначить заместителя генерального секретаря ЕврАзЭС и ответственного секретаря комиссии Таможенного союза Сергея Глазьева. Рабочая группа приступает к работе и докладывает о прецессе на очередном заседании комиссии Таможенного союза.

Украина также изучит возможность присоединения к техрегламентам Таможенного союза.

Речь шла и о создании суда ЕврАзЭС, который начнет работу 1 января будущего года. Он создаст дополнительные гарантии для защиты интересов бизнеса.

# Экономика

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