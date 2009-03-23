Квадратные метры дешевеют

Две трети затрат строительной отрасли – стоимость материалов. В Беларуси цемент, щебень, металл, керамика подешевели на 5 – 10 %. Это соответствует мировым тенденциям. В связи с финансовым кризисом на большинстве рынков соседних государств также уменьшились аппетиты подрядчиков.



Внешние факторы вмешались и в дела крупнейшего столичного завода крупнопанельного домостроения. Цемент и щебень здесь основа производства. Правда, конечный продукт сегодня удаётся удешевить чуть больше чем на 1%, но и это дорогого стоит.



Так как продукция завода в структуре стоимости одного метра квадратного занимает от 40 до 50 %, это повлечёт снижение стоимости одного метра квадратного жилья.



Мировой финансовый кризис притормозил рост цен на жильё. О том, что обуздал – говорить преждевременно. Правда, застройщики поумерили аппетиты: округлить себестоимость квадратного метра в свою пользу, теперь невозможно.