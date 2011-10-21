Курсы валют, установленные на бирже, являются официальными до 24 октября

Бизнесмен Владимир Зуховицкий своё дело открыл ещё в начале 90-х. Теперь под его руководством два десятка мебельных предприятий и строительные фирмы.

Свою продукцию Владимир поставляет в основном на российский рынок. Спрос на белорусскую мебель огромный. Российские партнёры оплачивают товар по безналичному расчёту, по официальному курсу Нацбанка. Поэтому существование в республике двух курсов иностранной валюты, официального и рыночного, для бизнесмена оборачивалось дополнительными финансовыми затратами. С сегодняшнего дня сэкономленные деньги можно будет пустить на развитие производства и социальную поддержку работников.

Владимир Зуховицкий, генеральный директор частной компании:

Это просто очень правильно, потому, что должен быть единый курс. Ты продал по такой цене и купил по такому же курсу. Естественно, до этого мы теряли, а сегодня мы видим, что терять не будем. Это уже положительный эффект.

Разница в курсах ставила экспортёров в невыгодные условия. Предприниматели несли потери. Единый курс расставил все точки над и.

Георгий Гриц, экономист:

Продавалось 30% валютной выручки по курсу Национального банка, который практически на 40% ниже, чем межбанковский курс в дополнительной сессии. Причём эта же разница рассматривалась как дополнительная прибыль и облагалась дополнительным налогообложением.

Участников в торгах станет больше. В этом уверены финансовые аналитики. Предложение превысит спрос, а это значит, что в государственную казну поступит ещё больше валюты. В ближайшее время ожидается дальнейшее увеличение притока валюты на бирже, так как теперь исключены два основных фактора, препятствовавших росту предложения: необходимость продажи части валютной выручки по курсу ниже рыночного и налогообложение разницы между официальным и рыночным курсом.

Евгений Мандрусов, финансовый аналитик:

Это принесёт дополнительную ликвидность на валютно-фондовую биржу, что позволит в краткосрочной перспективе сгладить динамику курсов, сделать его менее латильным и уменьшить диапазон движения валют.

Ещё минус 20 пунктов. Стоимость доллара сегодня 8660 белорусских рублей. Таковы итоги второго дня торгов на объединенной сессии валютно-фондовой биржи. Курсы иностранных валют, которые установлены сегодня, являются официальными курсами Национального банка до 24 октября. В этот день пройдёт очередные торги, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».