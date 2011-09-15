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Курс валюты в обменных пунктах Беларуси будет меняться в течение дня

15 сентября 2011 07:06
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Новый курс банки будут устанавливать, ориентируясь на результаты торгов на допсессии Белорусской валютно-фондовой биржи, которая будет проходить ежедневно в первой половине дня сразу после основной сессии. До завершения очередной допсессии в обменниках будет действовать курс предыдущего дня, а после ее завершения - новый. Следить за изменением рыночного и официального курсов валют можно на сайте Нацбанка и Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БеЛТА.
# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Белоруссия

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