Курс валюты в обменных пунктах Беларуси будет меняться в течение дня

Новый курс банки будут устанавливать, ориентируясь на результаты торгов на допсессии Белорусской валютно-фондовой биржи, которая будет проходить ежедневно в первой половине дня сразу после основной сессии. До завершения очередной допсессии в обменниках будет действовать курс предыдущего дня, а после ее завершения - новый. Следить за изменением рыночного и официального курсов валют можно на сайте Нацбанка и Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БеЛТА.