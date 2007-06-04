Курс на привлечение средств в местные бюджеты

Такова задача для органов местного самоуправления. Об этом в Минске заявил председатель Совета Республики Национального собрания Геннадий Новицкий.

Встречи сенаторов и руководителей районных и городских советов депутатов проходят регулярно. В Минске законы принимаются, а каковы результаты - лучше знают в регионах. В апреле 2007 года создан Совет по взаимодействию с органами местного самоуправления. Он совершенствует национальное законодательство и вырабатывает единую госполитику на всех уровнях.

Как отметил Геннадий Новицкий, депутатам районных и городских советов надлежит обратить внимание местных властей на безусловное выполнение прогнозных показателей, в том числе по энергосбережению. Ресурсы дорожают, и без экономии не построишь эффективную экономику.