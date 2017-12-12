Курс на модернизацию: на Стародорожском механическом заводе устанавливают новое оборудование

Новости Беларуси. Курс на модернизацию. Стародорожский механический завод обновляется. Благодаря инвестору, жодинскому БелАЗу, здесь устанавливают оборудование и наращивают объемы производства. Завод – немалый. Полторы тысячи квадратных метров и 4 активных участка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Еще 5 лет назад здесь не знали, как свести концы с концами, выпуская бытовую фурнитуру. Новую страницу в жизни предприятия открыл БелАЗ, обеспечил заказами и, соответственно, заработком.

Дмитрий Жуковец, начальник технического бюро Стародорожского механического завода:

В этом году закупили два новых термопластавтомата, что позволило увеличить производительность. На старых машинах могли выпускать в смену позиций 20, а сейчас производительность выросла в несколько раз. Соответственно, продукция на БелАЗ. Выполняем в полном объёме и в срок.

Вячеслав Дубовка, директор Стародорожского механического завода:

За 10 месяцев объёмы производства, темпы составили 206 % от уровня прошлого года. Создано 8 рабочих мест, при этом рост заработной платы составил 152 %, за 10 месяцев она у нас составила 1104 рубля