Курс доллара в Беларуси снизился до 8890 рублей

Таковы результаты торгов на допсессии. Вчера он составлял 8 990 рублей. Евро подешевел еще больше – до 12 170 рублей (был на 320 рублей дороже). Российский рубль незначительно подешевел и составил 1 к 286.

После объединения основной и дополнительной сессии 20 октября экспортеры увеличат предложение валюты