Курс доллара в Беларуси снизился до 8890 рублей

После объединения основной и дополнительной сессии 20 октября экспортеры увеличат предложение валюты
После выходных белорусский рубль укрепился против доллара, евро и российского рубля. За европейскую валюту придется заплатить 12 490. Российский рубль стоит 293 белорусских. Доллар — уже меньше 9 тысяч.
Сегодня практически полностью закрылись морские гавани страны. Недовольны мерами жёсткой экономии и профсоюзы.
Эксперты Международного валютного фонда положительно оценили предпринятые правительством Беларуси и Нацбанком меры по выходу на единый обменный курс. Не вызывает сомнений и платёжеспособность нашей страны. Это было озвучено по завершению работы миссии.
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