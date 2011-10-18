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Курс доллара в Беларуси снизился до 8890 рублей

18 октября 2011 09:24
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Таковы результаты торгов на допсессии. Вчера он составлял 8 990 рублей. Евро подешевел еще больше – до 12 170 рублей (был на 320 рублей дороже). Российский рубль незначительно подешевел и составил 1 к 286.

После объединения основной и дополнительной сессии 20 октября экспортеры увеличат предложение валюты

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Белоруссия

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