Курс доллара по итогам торгов на допсессии снизился на Br20

На дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 19 сентября курс доллара США установлен на уровне Br8460, сообщает БелТА. Для сравнения: по итогам предыдущего дня торгов 16 сентября он составлял Br8480, а в первый день торгов 14 сентября - Br8600.

Рыночный курс российского рубля по итогам очередного дня торгов на дополнительной биржевой сессии составил Br285, снизившись на Br9. На дополнительной сессии БВФБ 16 сентября курс российского рубля был на уровне Br294, а 14 сентября – Br305.

Курс евро сегодня на торгах составил составил Br12130, что на Br10 меньше, чем 16 сентября, когда он был Br12140.

Национальный банк при проведении торгов на допсессии 19 сентября по-прежнему воздержался от интервенций.

Таким образом, продолжается снижение рыночных курсов основных видов валюты – доллара США, российского рубля и евро - на дополнительной биржевой сессии.