Курс белорусского рубля к корзине валют в конце марта будет на уровне начала года

А ставки по кредитам на строительство жилья будут снижаться. Об этом заявил председатель правления национального банка Петр Прокопович. Не обошел вниманием главный банкир страны и девальвацию национальной валюты. Двадцатипроцентное снижение стоимости белорусского рубля было основным требованием Международного валютного фонда для получения 2,5 миллиардов долларов стабилизационного кредита. Соглашение с МВФ равнозначно соглашению с крупнейшими банками и экономиками мира. Уже в апреле-мае текущего года Беларусь планирует получить кредит Всемирного банка.