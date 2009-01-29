Прямой эфир

Курс белорусского рубля к корзине валют к апрелю будет соответствовать его значению на начало года

29 января 2009 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Пётр Прокопович. Кроме того, главное финансовое учреждение страны в перспективе может изменить соотношение валют в корзине. В настоящий момент белорусский рубль привязан к доллару, евро и российскому рублю с равными долями каждой из них. Но большая зависимость мировой экономики от доллара, нестабильность региональных валют и мировой финансовый кризис заставляют пересматривать финансовую тактику.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
28 января 2009 17:54

Прогноз развития экономики Союзного государства, скорректированный с учетом кризиса, будет подготовлен в марте

28 января 2009 17:53

Компания "Цептер групп" намерена реализовать в Беларуси несколько крупных проектов

28 января 2009 17:51

Курс белорусского рубля к корзине валют в конце марта будет на уровне начала года