Курс белорусского рубля к корзине валют к апрелю будет соответствовать его значению на начало года

Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Пётр Прокопович. Кроме того, главное финансовое учреждение страны в перспективе может изменить соотношение валют в корзине. В настоящий момент белорусский рубль привязан к доллару, евро и российскому рублю с равными долями каждой из них. Но большая зависимость мировой экономики от доллара, нестабильность региональных валют и мировой финансовый кризис заставляют пересматривать финансовую тактику.