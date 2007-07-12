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Курс белорусского рубля будет стабилен до конца года

12 июля 2007 14:32
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Об этом заявил председатель правления Нацбанка страны докладывая главе государства о работе главного финасового ведомства в первом полугодие этого года.

Петр Прокопович отметил, что стабильность национальной валюты позволит выполнять показатели и по росту индекса цен. Так  за первое полугодие цены выросли лишь на 3,5%, а до конца года этот показатель не привысит 8%. Значительно выросла валютная выручка и золотовалюные резервы Национального банка.

"Золотовалютные резервы увеличились на 1 млрд. 189 милионов и достигли  2 миллиарда 948 иллионов долларов США", - отметил председатель правления национального банка Республик Беларусь. Петр Прокопович подчеркнул, что "валютный курс играет бльшое значение не только для работы экономики, но и влияет на цены в Республике Беларусь".

# Экономика

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